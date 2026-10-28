Japon deprem uzmanı Moriwaki, Yeniçağa'da öğrencilere hayati afet bilgileri aktardı - Son Dakika
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Japon deprem uzmanı Moriwaki, Yeniçağa'da öğrencilere hayati afet bilgileri aktardı

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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Yeniçağa'da Mehmet Çelik Ortaokulu öğrencilerine afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Moriwaki, afetlere hazırlıklı olmanın hayat kurtardığını vurguladı.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Yeniçağa'da öğrencilerle bir araya geldi.

Moriwaki, Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilere deprem bilincini kazandırmak ve hayat kurtaran bilgileri doğrudan aktarmak amacıyla düzenlenen seminere katıldı.

Mehmet Çelik Ortaokulundaki seminerde Moriwaki, afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet sırasında yapılması gereken doğru müdahaleler ve afet sonrasındaki hayati adımlar üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Öğrencilerin afete dair merak ettiği soruları da yanıtlayan Moriwaki, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayat kurtardığını vurguladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Japon deprem uzmanı Moriwaki, Yeniçağa'da öğrencilere hayati afet bilgileri aktardı - Son Dakika
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