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Japon Kültür ve Enformasyon Merkezi Kurucusu Muharrem Demirci'ye Japonya'dan Nişan Verildi - Son Dakika
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Japon Kültür ve Enformasyon Merkezi Kurucusu Muharrem Demirci'ye Japonya'dan Nişan Verildi

Japonya Hükümeti tarafından Japon Kültür ve Enformasyon Merkezi Kurucusu Muharrem Demirci'ye 'Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı' nişanı verildi. Nişan, Türkiye'de Japon kültürünün tanıtımı ve Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun derinleşmesine sağladığı katkılardan dolayı takdim edildi.

Japon Kültür ve Enformasyon Merkezi Kurucusu Muharrem Demirci\'ye Japonya\'dan Nişan Verildi
23.12.2023 - 13:47,
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Japonya Hükümeti tarafından Japon Kültür ve Enformasyon Merkezi Kurucusu Muharrem Demirci'ye "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" nişanı verildi.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen takdim töreni, Türkiye'de Japon kültürünün tanıtımı ve Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun derinleşmesine sağladığı katkılardan dolayı verildi.

Japonya Başkonsolosunun resmi konutunda düzenlenen etkinlikte konuşan Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, törenin pandemi nedeniyle ertelendiğini ve bugüne nasip olduğunu ifade ederek, "Muharrem Demirci, 1994 yılında Japon Kültür ve Enformasyon Merkezini kurdu ve ardından 30 yıl kadar Japonca dersleri verme ve Japon restoranı işletme gibi faaliyetlerde bulundu. Kendisinin Japonca derslerini alan kişilerin Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkide önemli görevleri tamamlayarak faaliyetler gerçekleştirdiğini duyuyorum. Biz de Japon hükümeti olarak, dünyada Japonca öğrenen sayısını arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu açısında Türkiye'de uzun yıllar Türklere Japonca eğitim veren sayın Demirci'nin gayretine saygı duyuyoruz." dedi.

Kasahara, önümüzdeki yılın Japonya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü olacağına değinerek, bu vesileyle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine katkı sunmak istediğini söyledi.

Türk kültüründe aile ilişkileri ve dostluğa verilen değerin önemine değinen başkonsolos, "Bunlar bizim kültürümüzde de olan değerler, bu yüzden Türk ve Japon iş birliğinin güzel bir şekilde yürütüleceğini düşünüyorum. İstanbul'u çok seviyorum. Tarihsel bir kent, şehrin sakinleri de yardımsever ve herkes çok nazik. Tek kötü yanı trafik." ifadelerini kullandı.

Muharrem Demirci ise böyle bir nişanın takdim ediliyor olmasından ötürü çok duygulandığını belirterek, "Hayatımın 40 senesini adadığım Japonca dilinin beni buralara getirmesi gurur verici. Dostlarımla, ailemle ve bana destek olan insanlarla birlikte olmak mutluluk verici." açıklamasını yaptı.

Japoncayla tanışma hikayesinin Viyana'da başladığına dikkati çeken Demirci, "Üniversite yıllarımda oda arkadaşlarım ve oradaki hocalarım benim Japoncaya olan ilgimin başlamasında büyük öneme sahiptir. Onların katkısı, destekleri sayesinde buralara geldim. Japon Kültür ve Enformasyon Merkezi'ni kurmadan 10 sene önce dünyanın çeşitli yerlerinde ve Japonya'da yaşadım." değerlendirmesinde bulundu.

Demirci, Japonya'ya ilk gittiğinde yeniden doğmuş gibi hissettiğini aktararak, "Orada çok iyi iki üniversitede eğitim görme ve Türkiye'yi oralarda tanıtma fırsatı buldum. Hala her gittiğimde çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu, Muharrem Demirci'ye "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" nişanını takdim etti.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Kaynak: AA
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