Japon Muhasebeci Gazze İçin Tokyo Sokaklarında Yürüyor

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- Japon muhasebeciden sessiz İsrail protestosu

Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek için tek başına Tokyo sokaklarında yürüyor

TOKYO - Tokyo'da yaşayan Japon muhasebeci Isao Yamaguchi, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek için tek başına sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Aralık ayından bu yana farklı bölgelerde eylemini sürdürdüğünü söyleyen Yamaguchi, elindeki pankartla Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Japonya'nın başkenti Tokyo alışılmadık bir İsrail protestosuna sahne oldu. Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Isao Yamaguchi, Aralık ayından bu yana İsrail karşıtı tek kişilik protesto gösterisi düzenliyor. Yamaguchi, bugün de dev metropolün en turistik bölgelerinden Ueno'da sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. "Gazze'de çocukları öldürmeyin" ve "Hemen, şimdi ateşkeş" yazan pankartla Ueno bölgesinde yürüyen Yamaguchi, Japonların dikkatini Gazze'de yaşananlara çekmek için bu eylemi yaptığını söyledi.