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Chiharu Shiota'nın Sergisi İstanbul'da

Chiharu Shiota\'nın Sergisi İstanbul\'da

Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın eserlerinden oluşan 'Dünyalar Arasında (Between Worlds)' adlı serginin basın gösterimi İstanbul Modern'de yapıldı. Sergi, Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü kapsamında gerçekleştirildi.

05.09.2024 21:48
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Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın eserlerinden oluşan "Dünyalar Arasında (Between Worlds)" adlı sergisinin basın gösterimi yapıldı.

Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü kapsamında İstanbul Modern'de gerçekleştirilen serginin basın toplantısında bir konuşma yapan sanatçı Chiharu Shiota, sergisinin İstanbul'da sanatseverlerle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı da sergiye ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Sergi, İstanbul'un zengin kültürel kimliğiyle sanatçının göç hikayesini birleştiriyor." dedi.

Serginin iki ülke açısından anlamlı bir dönemde sanatseverlerle buluştuğunu dile getiren Eczacıbaşı, "Bu sergi, İstanbul Modern'in uluslararası kültürel etkileşimini güçlendirmeyi hedefliyor. Shiota'nın Asya ve Avrupa'nın kesişim noktası İstanbul'dan esinlenerek müzemiz için özel olarak hazırladığı büyük ölçekli yerleştirmesi, ziyaretçilere zengin bir hikayeyi keşfetme fırsatını da sunuyor." değerlendirmesini yaptı.

"Sanatçının çalışmalarının İstanbul'da sergilenmesi çok anlamlı"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko ise sanatçının önceki eserlerinde "yaşam ve ölüm" ile "bellek ve gerçeklik" gibi iki kavram arasındaki sınır üzerine derinlemesine düşünmüş olduğundan ötürü çalışmalarını Asya ve Avrupa kıtalarının sınırlarını bağlayan İstanbul'da sergileyebilmesinin çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Katsumata, 2024'ün Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Japonya'yı Türk halkına yakınlaştırmak amacıyla bugüne kadar çok sayıda kültürel etkinlik düzenlenmiştir. Serginin bunlar arasında öne çıkan faaliyetlerden biri olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

Japan Foundation Sanat ve Kültür Bölümü İdari Direktörü Atsuko Sato, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer ve İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy Sağnak'ın da sergiye ilişkin değerlendirmede bulunduğu toplantının ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Japan Foundation ortaklığı, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi, 20 Nisan 2025'e kadar İstanbul Modern'de ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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