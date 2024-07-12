Japon Yazar ve Arkadaşları Elazığ'da Geleneksel İğne Oyasını Öğreniyor - Son Dakika
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Japon Yazar ve Arkadaşları Elazığ'da Geleneksel İğne Oyasını Öğreniyor

Antalya'da yaşayan Japon yazar ve iğne oyası araştırmacısı Ikumi Nonaka, Türkiye'ye davet ettiği 4 arkadaşı ile Elazığ'da geleneksel iğne oyasını öğreniyor. Nonaka, yıllardır Türk el sanatlarına hayranlık duyduğunu ve iğne oyasını Japonya'da tanıtmak için koleksiyonlar yaptığını belirtti. Elazığ'da ise iğne oyasının geleneksel olarak ipekten yapıldığını öğrenen Nonaka ve arkadaşları, motifler ve adetler hakkında bilgi ediniyor.

12.07.2024 18:45
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Antalya'da yaşayan Japon yazar ve iğne oyası araştırmacısı Ikumi Nonaka, Japonya'dan Türkiye'ye davet ettiği 4 arkadaşı ile Elazığ'da geleneksel iğne oyasını öğreniyor.

Türkiye'ye ilk olarak 1992'de turist olarak geldikten sonra 1995 yılında Antalya'ya yerleşen ve Türk el sanatlarına hayranlık duyan Nonaka, yıllardır farklı illerin kültürlerine özgü iğne oyasını öğrenmek için bölge bölge geziyor.

Bu kapsamda Japonya'dan davet ettiği 4 arkadaşı ile Elazığ'a gelen Ikumi, Elazığ Belediyesi Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi öncülüğünde tarihi Harput Mahallesi'nde iğne oyası öğreniyor.

"İğne oyasını artık Japonlar tanıyor"

Nonaka, AA muhabirine, yıllardır Antalya'da yaşadığını ve Türk el sanatlarına büyük hayranlık duyduğunu söyledi.

Türk el sanatlarından da en çok iğne oyasının ilgisini çektiğini ve araştırmalarını bu yönde ilerlettiğini ifade eden Nonaka, şunları kaydetti:

"İğne oyası ile ilgili her yöreye özgü araştırmalarla koleksiyon yapıyorum. Koleksiyonumu Japonya'daki arkadaşlarla paylaşmak istedim, çok sayıda, seminer düzenledim, sergi açtım. İğne oyasını artık Japonlar tanıyor. İsim olarak da 'Türkçe iğne oyası' olarak anılıyor."

Sergide tanıştığı arkadaşlarının Türkiye'ye gelmek istediğini anlatan Nonaka, her bölgeyi gezdiklerini belirtti.

Nonaka, "Bu kez iğne oyasını merak ederek, Elazığ'a geldik. Elazığ iğne oyasının geleneksel olarak ipekten yapıldığını öğrendik. Günümüz çok güzel geçiyor. Motifler öğrendik. Bu motiflerle birlikte geleneksel adetleri de öğreniyoruz." diye konuştu.

Usta öğretici Fatma Çiftçi de Japon misafirleri Elazığ'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Çok güzel bir dayanışma oldu, Japonya'dan 12 saat uçakla yol gelip, Elazığ iğne oyasını öğrendiler. İğne oyasını onlara öğrettik. Beraber farklı Türk motifleri yaptık." dedi.

Kaynak: AA

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