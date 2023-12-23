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Japonya, 2024 mali yılı için savunma harcamalarını artırıyor - Son Dakika
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Japonya, 2024 mali yılı için savunma harcamalarını artırıyor

Japonya hükümeti, 2024 mali yılında ulusal savunma harcamalarına 7,9 trilyon yen ayırmayı planlıyor. Bu, şimdiye kadarki en yüksek savunma bütçe dilimi olarak kaydedildi. Uzun menzilli füzelerin üretimi, yeni savaş uçağının dizaynı ve yenilikçi savunma ekipmanlarının araştırılması bu bütçeyle desteklenecek.

Japonya, 2024 mali yılı için savunma harcamalarını artırıyor
23.12.2023 - 07:43,
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Japonya'da hükümet, 2024 mali yılı için ulusal savunma harcamalarına 7,9 trilyon yen (56 milyar dolar) ayırdı.

Asya-Pasifik'teki güvenlik ortamı ve bölgesel tehditler karşısında Japonya, ulusal savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda hükümet, Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayan 2024 mali yılında savunmaya 7,9 trilyon yen ayırma kararı aldı.

Hükümet söz konusu bütçeyi resmen onayladı. Bu, şimdiye kadarki en yüksek savunma bütçe dilimi olarak kayda geçti.

Rekor düzeydeki bütçeyle, uzun menzilli füzelerin üretimi, yeni savaş uçağının dizaynı ve yenilikçi savunma ekipmanlarının araştırılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Japonya, 2024 mali yılı için savunma harcamalarını artırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya, 2024 mali yılı için savunma harcamalarını artırıyor - Son Dakika
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