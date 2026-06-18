Japonya, ABD-Iran Mutabakatını Destekliyor - Son Dakika
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Japonya, ABD-Iran Mutabakatını Destekliyor

18.06.2026 16:38
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Japonya, ABD ve İran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladı, bölgedeki istikrar için destek verecek.

Japonya, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının imzalanmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatta tarafların ve arabuluculuk sürecinde rol oynayan ülkelerin diplomatik çabalarının sonuç vermesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Mutabakatın istikrarlı şekilde uygulanmasıyla Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli seyrüseferin bir an önce yeniden sağlanmasının önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, İran'ın nükleer meselesi gibi konularda nihai anlaşmanın ABD ile İran arasında yapılacak müzakereler yoluyla en kısa sürede sağlanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Japonya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile koordinasyon da dahil olmak üzere, İran'ın nükleer meselesinin barışçıl çözümünü destekleyecektir." ifadesi kullanıldı.

Nihai anlaşmanın imzalanmasının ardından Japonya'nın, bölgenin yeniden inşası sürecinde aktif rol üstlenmeyi planladığı ifade edilen açıklamada, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması amacıyla uluslararası toplumla yakın iş birliği içindeki diplomatik çabaların sürdürüleceği kaydedildi.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanmıştı.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, ABD-Iran Mutabakatını Destekliyor - Son Dakika

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