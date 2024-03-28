Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore ile Verimli İlişkiler Kurmanın Önemini Vurguladı

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore ile verimli ilişkiler kurmanın hem iki ülkeye hem de bölgesel istikrara fayda sağlayacağına inandığını bildirdi.

Başbakan Kişida, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin hafta içi önce olası ikili zirve, daha sonra Japonya ile görüşülmeyeceği açıklamalarına yanıt verdi.

Kişida, "Japonya ile Kuzey Kore arası verimli bir ilişki kurmanın, iki tarafın çıkarına olduğuna ve bölgede barış ve istikrara büyük katkı sağlayacağına inancımız sürüyor." dedi.

Çözülmemiş sorunlara odaklanmak istediğini aktaran Kişida, Pyongyang yönetimi ile üst düzey diyalog kurmaya çabalarken, "kaçırılan Japonlar" dahil "Kuzey Kore ile ilgili sorunları ele almaya devam edeceklerini belirtti.

Ülkede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un hafta içi önce "Japonya'nın ikili zirve isteği" daha sonra "Japonya ile görüşülmeyeceği" açıklamaları gündemde yer almaya devam ediyor.

Yeni sayfa açılması Tokyo'nun "kararına" bağlı

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) aktardığına göre Kim Yo-jong, hafta başında Kişida'nın iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebinde bulunduğunu bildirmişti.

İkili ilişkilerde yeni sayfa açılmasını Tokyo'nun "kararına bağladıklarını" belirten Kim Yo-jong, Japonya ile geçmişlerinin yanlış anlaşılmalarla dolu olduğunu vurgulamıştı.

Kim Yo-jong, Japonya'nın "kaçırılma konusu"nu gündeminde tuttuğu sürece ikili ilişkilerin gelişemeyeceğini savunmuştu.

İkili ilişkilerinin "siyasete" konu olmaması mesajı

Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesinde de üst düzey yetkili olan Kim Yo-jong, 27 Mart'taki son açıklamasında ise Başbakan Kişida'nın, "Japon vatandaşlarının Kuzey Kore tarafından kaçırılması" olayını gündemde tuttuğunu bildirmişti.

İkili ilişkilerinin siyasete konu olmaması gerektiğini ve Japonya'nın, Kuzey Kore ile yeni bir sayfa açmak için ilk adımı atma niyeti olmadığını ileri süren Kim Yo-jong, iki ülke arası zirve düzenlenmesi talebinde bulunan Japonya ile görüşmeyecekleri açıklamıştı.

İkili ilişkilerde son dönem

Kişida, başbakan seçildiğinden beri, "alıkonulanların Japonya'ya dönüşü" için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ön koşulsuz görüşme niyetinde olduğunu belirtmişti.

Japon Başbakan, seçildiği Ekim 2021'de Kuzey Kore konusunda diğer ülkelerle her türlü iş birliği fırsatını değerlendirmesi gerektiğini söylemişti.

O dönem Kişida, "alıkonulan ve haber alınamayan Japonlar" sorununda ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den iş birliği talep ettiğini aktarmıştı.

Doğu Asya'da Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

Resmi Kyodo ajansına göre, 1960 ve 1970'li yıllarda 17 Japon Kuzey Kore tarafından alıkonuldu ve 5'i Japonya'ya geri gönderildi.

Kuzey Kore yönetimi ise 2002'deki açıklamasında, önceki yıllarda kaçırılan 13 Japon vatandaştan 5'inin Japonya'ya geri döndüğünü, diğerlerinin ise öldüğünü açıklamıştı.