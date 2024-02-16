Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Pyongyang ziyaretinin "mümkün olabileceği" yönündeki açıklamalarını dikkatle izlediklerini bildirdi.
Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un, Japon Başbakan ile ilgili ifadesine değindi.
Hayaşi, Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) haberinde, Kim Yo-jong'un, "Japonya Başbakanı'nın Pyongyang'a ziyaretinin mümkün olabileceği" ifadesini "dikkatle izlediklerini" söyledi.
Kim'in ifadesine "ayrıntılı yanıt vermemeyi" tercih ettiğini kaydeden Hayaşi, bunun, "alıkonulan Japon vatandaşları sorununa" yönelik müzakerelere olumsuz etki oluşturabileceğini savundu.
KCNA haberinde, Kim Yo-jong, Tokyo'nun "alıkonulanlar" sorununu engel haline getirmemesi halinde, Başbakan Kişida'nın ziyaretinin gerçekleşebileceğini söylemişti.
Japonya Başbakanı Kişida, ocak başındaki Noto Yarımadası ve açıklarında meydana gelen depremlere yönelik Kuzey Kore lideri Kim'den "iyi niyet mesajı" aldığını bildirmişti.
Doğu Asya'da Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmaması nedeniyle, bir Japon başbakanın, Kuzey Kore liderinden mesaj alması nadir kabul ediliyor.
Kyodo ajansı, 17 Japon'un Kuzey Kore tarafından alıkonulduğunu, 5 kişinin geri gönderildiğini; Kuzey Kore ise söz konusu Japonlardan 4'ünün ülkeye hiç girmediğini, 8'inin öldüğünü savunuyor.
Son Dakika › Güncel › Japonya, Kuzey Kore'nin Başbakan ziyaretine olumlu yaklaşıyor - Son Dakika
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