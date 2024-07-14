Japonya Başbakanı, Trump'a yapılan saldırı sonrası şiddete karşı durma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Japonya Başbakanı, Trump'a yapılan saldırı sonrası şiddete karşı durma çağrısı yaptı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD'deki seçim kampanyası sırasında eski Başkan Donald Trump'ın saldırıya uğraması sonrası 'demokrasiye meydan okuyan şiddete karşı durma' çağrısı yaptı. Başbakan Kişida, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, 'Demokrasiye meydan okuyan her türlü şiddete karşı kararlı bir şekilde durmalıyız. Eski Başkan Trump'ın hızlı bir şekilde iyileşmesi için dua ediyorum' dedi.

14.07.2024 07:49
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD'deki seçim kampanyası sırasında eski Başkan Donald Trump'ın saldırıya uğraması sonrası "demokrasiye meydan okuyan şiddete karşı durma" çağrısı yaptı.

Başbakan Kişida, sosyal medya hesabı X üzerinden yayımladığı mesajında, "Demokrasiye meydan okuyan her türlü şiddete karşı kararlı bir şekilde durmalıyız. Eski Başkan Trump'ın hızlı bir şekilde iyileşmesi için dua ediyorum" dedi.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreter Vekili ve eski Savunma Bakanı Inada Tomomi ise açıklamasında, siyasetçilere yönelik protesto ve muhalefetin "daha radikal hale geldiğini hissettiğini" söyledi.

Japonya'da Temmuz 2022'de eski Başbakan Abe Şinzo'nun da seçim kampanyasında suikasta kurban gitmesini anımsatan Inada, "Söylem alanı radikalleşti. 'Ne istersen yapabileceğin' bir vaziyet oluşması durumunda seçimlerin adaleti ve güvenliği tehlikeye girecek. Böyle olursa demokrasinin kendisi korunamaz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Olayda, mitinge katılanlardan 1 kişi de hayatını kaybetmişti.

ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

Kaynak: AA

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