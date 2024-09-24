Japonya, Çin'den Güvenlik Önlemleri Talep Etti - Son Dakika
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Japonya, Çin'den Güvenlik Önlemleri Talep Etti

Japon Dışişleri Bakanı, New York'ta yaptığı görüşmede Japon vatandaşlarının güvenliğini istedi.

24.09.2024 17:48
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York şehrinde bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmesinde, ülkede yaşayan Japon vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması talebini dile getirdi.

Japon Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kamikava ve Vang, Çin'de 18 Eylül'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Japon çocuğun ölümüne yol açan olayı, onu yaratan koşulları ve benzeri vakaların tekrarlanmaması için yapılması gerekenleri ele aldı.

Japon Bakan, görüşmede Çin'in, Japon vatandaşlarının, özellikle de çocukların can güvenliğinin sağlanması için gereken önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Çin tarafından saldırıyla ilgili kapsamlı soruşturma yürütülmesini ve ne olduğuna dair Japonya'ya açık izahatta bulunulmasını talep eden Kamikava, şüphelinin cezalandırılması ve gelecekte benzer vakaların ortaya çıkmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını istedi.

Japon Bakan, ayrıca Çin'de Japon okullarını hedef alan, çocukların güvenliğini doğrudan etkileyebilecek Japon-karşıtı sosyal medya paylaşımlarının "kabul edilmez" olduğuna işaret ederek, Çinli mevkidaşından bu paylaşımların önlenmesini talep etti.

Çin, Japonya'dan "olayı siyasileştirmemesini" istiyor

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Bakan Vang, görüşmede Çin'in Japon öğrenciye yönelik saldırıyı yasalara uygun şekilde ele alacağını, soruşturacağını ve Çin'deki tüm yabancıların can güvenliğini koruyacağını ifade etti.

Japonya tarafının meseleye sakin ve akılcı şekilde bakması gerektiğini vurgulayan Vang, olayı abartmaktan ve siyasileştirmekten kaçınma çağrısında bulundu.

Japonya'nın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Tsuge Yoşifumi ise olayla ilgili yetkililerden bilgi almak üzere dün Çin'e gelmişti. Tsuge, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ile görüşmesinde şüphelinin cinayeti işleme sebebi dahil vakaya dair tüm olguların en kısa sürede açıklığa kavuşturulması ve Japonya'ya detaylı bilgi sağlanmasına dair beklentilerini iletmişti.

Olay

Babası Japon, annesi Çin vatandaşı olduğu bildirilen 10 yaşındaki çocuk, 18 Eylül sabahı Guangdong eyaletinin Şıncın şehrindeki Japon İlkokulu'na giderken yolda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, saldırgan olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şıncın medyasında yer alan haberlerde, soyadının "Cong" olduğu ifade edilen 44 yaşındaki şüphelinin polis ifadesinde, çocuğa bıçakla saldırdığını itiraf ettiği ve cinayeti tek başına işlediğini söylediği aktarılmıştı. Şüphelinin geçmişte telekomünikasyon şebekesine sabotaj ve kamu düzenini bozmak suçlarından sabıkası olduğu kaydedilmişti.

Çinli yetkililer şu ana dek saldırganın cinayeti neden işlediğine dair bilgi vermekten ve yorum yapmaktan kaçınırken saldırıyı "münferit vaka" olarak nitelendiriyor.

"Mukden Vakası"nın yıl dönümüne denk geldi

Saldırının, Japonya'nın 1931'de Çin'in Mançurya bölgesini işgalini başlatan "Mukden Vakası"nın yıl dönümünü olan 18 Eylül'e denk gelmesi "nefret suçu" şüphesini artırdı.

Bu olayda Japon İmparatorluk ordusu, bir Japon şirketinin Çin'in Mançurya bölgesinde işlettiği demir yoluna sahte bombalı sabotaj düzenleyerek bunu bölgenin işgali için bahane olarak kullanmıştı.

Çin'de 26 Haziran'da Ciangsu eyaletinin Sucou şehrindeki benzer bir vakada, okul servisi bekleyen Japon vatandaşı anne ve çocuğu, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Saldırıyı engellemeye çalışan Çinli bir kadın vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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