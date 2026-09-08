Japonya, Çin'in diklorosilan ithalatına gümrük vergisi getirmesini protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya, Çin'in diklorosilan ithalatına gümrük vergisi getirmesini protesto etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya hükümeti, Çin'in yarı iletken üretiminde kritik öneme sahip diklorosilanın Japonya'dan ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasını şiddetle protesto etti.

Japonya hükümeti, Çin'in, yarı iletken üretiminde kritik öneme sahip kimyasal "diklorosilan"nın Japonya'dan ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasını protesto etti.

Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında Pekin yönetiminin, Japonya'dan kimyasal ithalatına gümrük vergisi getirileceği açıklamasına tepki gösterdi.

Kihara, "Sadece Japonya'yı hedef alan kısıtlamalar, uluslararası uygulamalara aykırıdır ve bunları şiddetle protesto ediyoruz ve (bunların) geri çekilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Akazawa Ryosei kararın olası etkilerini etraflıca inceleyeceklerini belirterek, "Ticari faaliyetler açısından uygun şekilde yanıt vereceğiz." dedi.

Çin Ticaret Bakanlığı, "yerel üreticilere zarar verdiği" gerekçesiyle, yarı iletken üretiminde kritik bir kimyasal olan diklorosilanın Japonya'dan ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

Diklorosilan ham maddesi, yarı iletken üretiminde silikon plakaların üzerine son derece ince katmanların yerleştirilmesi işlemlerinde kullanılan özel bir kimyasal madde olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya hükümeti, Japonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, Çin'in diklorosilan ithalatına gümrük vergisi getirmesini protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler Binlerce kişi cenazesinde toplandı Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Eyüpsultan'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı
Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor

17:44
İsrail’den yaptırımlara misilleme İngiltere’nin Doğu Kudüs’teki konsolosluğu kapatılıyor
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor
17:37
Putin ile Trump’tan sürpriz görüşme Avrupa’nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
Putin ile Trump'tan sürpriz görüşme! Avrupa'nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
17:10
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
16:55
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti
Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
16:22
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
16:07
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 17:55:31. #7.13#
SON DAKİKA: Japonya, Çin'in diklorosilan ithalatına gümrük vergisi getirmesini protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement