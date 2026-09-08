Japonya, Çin'in diklorosilan ithalatına gümrük vergisi getirmesini protesto etti

Japonya hükümeti, Çin'in, yarı iletken üretiminde kritik öneme sahip kimyasal "diklorosilan"nın Japonya'dan ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasını protesto etti.

Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında Pekin yönetiminin, Japonya'dan kimyasal ithalatına gümrük vergisi getirileceği açıklamasına tepki gösterdi.

Kihara, "Sadece Japonya'yı hedef alan kısıtlamalar, uluslararası uygulamalara aykırıdır ve bunları şiddetle protesto ediyoruz ve (bunların) geri çekilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Akazawa Ryosei kararın olası etkilerini etraflıca inceleyeceklerini belirterek, "Ticari faaliyetler açısından uygun şekilde yanıt vereceğiz." dedi.

Çin Ticaret Bakanlığı, "yerel üreticilere zarar verdiği" gerekçesiyle, yarı iletken üretiminde kritik bir kimyasal olan diklorosilanın Japonya'dan ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

Diklorosilan ham maddesi, yarı iletken üretiminde silikon plakaların üzerine son derece ince katmanların yerleştirilmesi işlemlerinde kullanılan özel bir kimyasal madde olarak nitelendiriliyor.