Japonya\'da 7,2 Büyüklüğünde Deprem

TOKYO, 25 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın kuzeydoğusunda perşembe sabahı meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde en az 4 kişi yaralandı.

Kyodo News'in haberine göre Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin Hokkaido, Akita, Fukuşima, Miyagi ve Yamagata eyaletlerinin yanı sıra Tokyo ve çevresinde de hissedildiğini açıkladı.

Tsunami uyarısı yapılmazken, yetkililer depremin şiddetli hissedildiği bölgelerde yaşayanları benzer büyüklükte artçı depremlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İşletmecilerin açıklamalarına göre Aomori ve Miyagi eyaletlerindeki Higashidori ve Onagawa nükleer santralleri ile Fukuşima eyaletindeki Fukuşima Daiichi ve Fukuşima Daini nükleer santrallerinde herhangi bir anormallik tespit edilmedi.

Depremin merkez üssünün 40,2 derece kuzey enlemi ve 142,3 derece doğu boylamında bulunduğu bildirildi.