Japonya\'da Ayı Evde Buzdolabını Karıştırdı

TOKYO, 15 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaletinde yaşlı bir kişinin evine giren ayı, yiyecek bulmak için buzdolabını karıştırdı.

Kyodo News'un salı günü aktardığına göre, eyaletin Shizukuishi kasabasında yaşayan 87 yaşındaki bir adam, pazartesi gecesi evden gelen sesler üzerine mutfağa gittiğinde ayıyla karşılaştı. Adamın eşi durumu acil yardım ekiplerine bildirdi.

Polis, ayının eve arka kapıdan girdiğini, yiyecek aramak için buzdolabını karıştırdıktan sonra aynı kapıdan çıktığını tahmin ediyor. Mutfak zemininde yiyeceklerin etrafa saçıldığı görüldü.

Yaşanan son olayla birlikte, bölgede son günlerde görülen ayı vakalarına bir yenisi daha eklendi. Polise göre, geçen hafta aynı kasabada yaşayan 70 yaşındaki bir kişinin evine dört kez giren bir ayı, kedi maması ve turşu alıp kaçtı. Olaylarda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Japonya'da son haftalarda etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin birçok bölgesinden ayı görüldüğüne ilişkin ihbarlar geliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde ise geçen perşembe günü bir boz ayının görülmesi üzerine Rausu Dağı'ndaki yürüyüş parkurları acil olarak kapatıldı. Olay, tırmanış sezonunun 5 Temmuz'da başlamasından yalnızca birkaç gün sonra yaşandı.