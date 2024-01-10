 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya'da İşikava eyaletinde meydana gelen depremlerde ölü sayısı 206'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da İşikava eyaletinde meydana gelen depremlerde ölü sayısı 206'ya yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve Noto Yarımadası'nda meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 206'ya yükseldi. 26 bin kişi tahliye edilirken, 3 bin 100 kişi mahsur kaldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Japonya\'da İşikava eyaletinde meydana gelen depremlerde ölü sayısı 206\'ya yükseldi
10.01.2024 - 14:45,
Abone Ol

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 206'ya yükseldi.

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısının 206'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 22 bölgede toplamda 26 bin kişinin 400 tahliye noktasında konakladığı eyalet genelinde, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 100 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Bölge genelinde depremlerde yaralanan 567 kişinin tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, kendisinden haber alınamayan 52 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Merkezi hükümet, deprem bölgesinde mahsur kalanlara yönelik çevre eyaletler Fukui, Toyama ve Niigata'da toplamda 10 bin kişilik konaklama noktası hazırlayacağını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, açıklamasında, 6 bin 300 Öz Savunma Kuvvetleri personelinin bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını bildirdi.

Hava sıcaklığının yaklaşık 3 santigrat derece seyrettiği Noto Yarımadası'nda artçı sarsıntılar ve yağmura rağmen arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Japonya, Deprem, Doğal Afet, Hava Durumu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da İşikava eyaletinde meydana gelen depremlerde ölü sayısı 206'ya yükseldi - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49
Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49 Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:43:03. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'da İşikava eyaletinde meydana gelen depremlerde ölü sayısı 206'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement