Japonya'da flap arızası yaşayan yolcu uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika
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Japonya'da flap arızası yaşayan yolcu uçağı acil iniş yaptı

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Japonya'nın Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan ABD'li havayolu şirketi United Airlines'a ait bir yolcu uçağı, 'flap' arızası nedeniyle havalimanına dönerek acil iniş yaptı. Yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadı.

10.05.2024 11:20
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- Japonya'da flap arızası yaşayan yolcu uçağı acil iniş yaptı

FUKUOKA - Japonya'nın Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan ABD'li havayolu şirketi United Airlines'a ait bir yolcu uçağı, "flap" arızası nedeniyle havalimanına dönerek acil iniş yaptı. Yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadı.

ABD'nin Guam Adası'na gitmek üzere içindeki 43 yolcu ve 6 mürettebatla yerel saatle 11.00 sıralarında Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan 166 sefer sayılı uçak, kısa süre sonra teknik bir sorun yaşadı. Pilotlar Fukuoka Havalimanı ile iletişime geçerek geri dönüş için izin istedi. Uçak saat 11.45 sıralarında havalimanına acil iniş gerçekleştirirken, olayda yaralanan olmadı. Yetkililer, uçak kanatlarının kaldırma kuvvetini ayarlayan "flap" adlı cihazda sorun olduğunu, uçağın incelemeye alındığını açıkladı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Flap, inişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişletip daha düşük hızda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan kanatlardaki hareketli parçalardır.

Japonya\'da flap arızası yaşayan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Kaynak: İHA

Ulaşım, Güvenlik, Havacılık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da flap arızası yaşayan yolcu uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika

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