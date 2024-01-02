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Japonya'da Güçlü Depremler Sonucu Ölü Sayısı 30'a Yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da Güçlü Depremler Sonucu Ölü Sayısı 30'a Yükseldi

Japonya'nın orta kesimini ve çevresini sarsan bir dizi güçlü depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. İşikawa eyaletinin Hakui kentindeki süpermarketlerde rafların boşaldığı görüldü.

Japonya\'da Güçlü Depremler Sonucu Ölü Sayısı 30\'a Yükseldi
02.01.2024 - 11:37,
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İŞİKAWA, 2 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın ulusal Kyodo haber ajansının yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, ülkenin orta kesimi ve civarını sarsan bir dizi güçlü depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Depremin etkili olduğu İşikawa eyaletinin Hakui kentindeki süpermarketlerde rafların boşaldığı görüldü.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Japonya'da Güçlü Depremler Sonucu Ölü Sayısı 30'a Yükseldi - Son Dakika
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