Japonya'da İsrail Büyükelçiliği Yakınında Gazze Protestosu - Son Dakika
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Japonya'da İsrail Büyükelçiliği Yakınında Gazze Protestosu

Japonya\'da İsrail Büyükelçiliği Yakınında Gazze Protestosu

Japonya'da sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği yakınında gösteri düzenledi. Farklı sivil toplum örgütlerinin mensupları, Tokyo'nun Çiyoda ilçesinin Hanzomon bölgesindeki İsrail Büyükelçiliğinin yer aldığı caddenin girişinde bir araya geldi. İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarını kınayan grup, 'Nehirden denize özgür Filistin', 'Gazze'de soykırımı durdur', 'Ateşkes hemen', 'Terörist İsrail' sloganları attı. Büyükelçilik binasına 100 metre uzaklıkta düzenlenen gösteride, Filistin, Japonya ve Müslüman ülkelerin bayrakları dalgalandırıldı. Japon vatandaşlarının da katıldığı gösteri olaysız sona erdi.

11.02.2024 09:56
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Japonya'da sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği yakınında gösteri düzenledi.

Farklı sivil toplum örgütlerinin mensupları, Tokyo'nun Çiyoda ilçesinin Hanzomon bölgesindeki İsrail Büyükelçiliğinin yer aldığı caddenin girişinde bir araya geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, kargaşa ihtimaline karşı, büyükelçiliğin bulunduğu caddeye girişe izin vermedi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarını kınayan grup, "Nehirden denize özgür Filistin", "Gazze'de soykırımı durdur", "Ateşkes hemen", "Terörist İsrail" sloganları attı.

Büyükelçilik binasına 100 metre uzaklıkta düzenlenen gösteride, Filistin, Japonya ve Müslüman ülkelerin bayrakları dalgalandırıldı.

Japon vatandaşlarının da katıldığı gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da İsrail Büyükelçiliği Yakınında Gazze Protestosu - Son Dakika


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