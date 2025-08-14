Japonya'da Rekor Uyuşturucu Operasyonu

Japonya'da 1 ton 46 kilogram esrar ele geçirildi.

Kyodo ajansının haberine göre Japon narkotik yetkilileri, Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi eyaletinde bulunan malzeme deposuna operasyon düzenledi.

Yetkililer, operasyonda 1 ton 46 kilogram esrarın ele geçirildiğini, bunun Japonya'da şimdiye kadar tek seferde gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu açıkladı.

Esrarı nakliye konteynerine gizledikleri iddiasıyla 3 Vietnam vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.