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Japonya'daki depremde ölü sayısı 238'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'daki depremde ölü sayısı 238'e yükseldi

Japonya\'daki depremde ölü sayısı 238\'e yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve Noto Yarımadası'nda meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 238'e yükseldi. Yaklaşık 15 bin kişi hala tahliye noktalarında konaklarken, 19 kişi ise hala aranıyor. İşikava Valisi, yeniden inşa projelerinin teşvik edileceğini ve deprem sonrası yaşanan konaklama sorunları için özür diledi. Merkezi hükümet ise yeniden inşa projeleri kapsamında belirli bir yaşın üzerindeki hanelere destek vereceğini duyurdu.

01.02.2024 07:57
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Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 238'e yükseldi.

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısının 238'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 15 bin kişinin halen tahliye noktalarında konakladığı, kendisinden haber alınamayan 19 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

İşikava Valisi Hase Hirose, açıklamasında, eyalet geneli yeniden inşa projelerinin teşvik edileceğini belirterek, "Kaybettiklerimizin anılarımızda yaşaması için ileriye doğru yürümeliyiz" dedi.

Vali Hase, deprem sonrası tahliye edilenlerin, ilerleyen süreçte, oteller dahil konaklama yerlerine taşınmasında yaşanan sorunlar nedeniyle kamuoyundan özür diledi.

Bu arada merkezi hükümet, yeniden inşa projeleri kapsamında yaşı belirli bir düzeyi aşan haneler için mesken başına 6 milyon yen (41 bin dolar) destek vereceğini duyurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Japonya'daki depremde ölü sayısı 238'e yükseldi - Son Dakika
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