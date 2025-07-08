Japonya'dan ABD'ye Tepki - Son Dakika
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Japonya'dan ABD'ye Tepki

08.07.2025 13:47
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Başbakan İşiba, Trump'ın Japonya'ya gümrük vergisi uygulamasını üzücü buldu, müzakereler devam edecek.

TOKYO, 8 Temmuz (Xinhua) -- Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararının "son derece üzücü" olduğunu belirterek, karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşmaya varmak üzere ikili müzakereleri sürdüreceklerini söyledi.

Salı günü gümrük vergisi görev gücüyle yaptığı toplantıda hükümetin, gelecekte yürütülecek ticaret görüşmelerinde ulusal çıkarları savunmaya kararlı şekilde devam edeceğini kaydeden İşiba, yaklaşan gümrük vergisi artışının, Japonya'nın ihracata dayanan ekonomisine yapacağı etkiyi azaltmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

İşiba, "Ulusal çıkarlarımızı korurken karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşmaya varma olasılığını araştırmak üzere ABD'yle müzakerelerde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

İşiba, ticaret anlaşmasına varılmasında ilerleme sağlanamamasının nedenini, "hükümetin, gerekeni talep edip korurken aceleyle tavizler vermekten kaçınması" olarak açıkladı.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada 1 Ağustos'tan itibaren Japonya'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını belirten Trump, ABD mallarına yönelik gümrük vergilerinin artırılması gibi bir durumda ise aynı düzeyde gümrük vergisi artışı yapacakları uyarısında bulunmuştu.

2 Nisan'da duyurulan yüzde 24 düzeyindeki "karşılıklı" gümrük vergisi oranından biraz daha yüksek olan yeni oran, an itibarıyla yürürlükte olan sektör bazlı gümrük vergilerinden ayrı olarak uygulanacak. Bu kapsamda Japonya'dan yapılan araç ve otomobil parçası ihracatına yüzde 25, çelik ve alüminyum ihracatınaysa yüzde 50 gümrük vergisi uygulanıyor. Trump, yeni gümrük vergisini sosyal medya üzerinden İşiba'ya gönderdiği mektupta açıkladı.

Aynı gün 13 ülkeye daha uygulanacak gümrük vergilerini de duyuran Trump, Güney Kore'ye yüzde 25, Güney Afrika'ya yüzde 30, Sırbistan ve Bangladeş'e yüzde 35, Tayland ve Kamboçya'ya yüzde 36 ve Myanmar ve Laos'a yüzde 40 vergi getirildiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Japonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'dan ABD'ye Tepki - Son Dakika

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