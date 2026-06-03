Japonya'dan İsrail'e Endişe Dolu Açıklama - Son Dakika
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Japonya'dan İsrail'e Endişe Dolu Açıklama

03.06.2026 12:46
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Japonya, İsrail'in Lübnan'a kara saldırılarını kınayarak ateşkese saygı çağrısında bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği kara saldırıları nedeniyle "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılar düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ile Lübnan heyetleri arasında ABD'nin ev sahipliğinde yapılan doğrudan müzakerelerin yakından takip edildiği ve bu görüşmelerin "olumlu sonuçlar almaya yönelik olası adımlar" şeklinde değerlendirildiği belirtildi.

İsrail'in, uluslararası toplumun itidal çağrılarına rağmen Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarını sürdürmesinden "derin endişe" duyulduğu vurgulanan açıklamada, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Japonya, İsrail ve Hizbullah arasındaki saldırıların, siviller ile sağlık çalışanlarının ölümüne ve sivil altyapıda tahribata yol açmasından derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Tüm taraflara düşmanlıklara son vermeleri, uluslararası hukuk ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uymaları, azami itidal göstermeleri ve diplomatik kanalları kullanmaları çağrısı yapılan açıklamada, bölgede barış ve istikrar için ateşkes anlaşmasının gözetilmesinin gerekli olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 24 Nisan'da, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 468 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'dan İsrail'e Endişe Dolu Açıklama - Son Dakika

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