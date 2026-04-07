Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya'dan Rekor Bütçe Onayı

07.04.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya parlamentosu, 767 milyar dolar tutarında rekor bütçeyi onayladı. Savunma harcamaları artacak.

Japonya parlamentosu, şubat ayında yapılan erken seçimler nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından 122,31 trilyon yen (yaklaşık 767 milyar dolar) tutarında rekor bir yıllık bütçeyi onayladı.

Kyodo ajansının haberine göre, yaklaşık 767 milyar dolarlık rekor bütçe Japonya parlamentosu tarafından kabul edildi.

Maliye Bakanı Satsuki Katayama bütçenin kabul edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki durumun etkisini öngörmek" veya ek bütçe hazırlamak için "henüz erken" olduğunu söyledi.

Yarı iletkenler ile yapay zeka teknolojisi gibi stratejik alanlara yönelik "agresif" yatırımları yansıtan genel bütçe, üst üste ikinci yıl rekor seviyeye ulaştı.

Bütçede, nüfusun yaşlanmasına paralel olarak artan sosyal yardım harcamalarının yanı sıra, savunma amaçlı harcamalar için 9,04 trilyon yenlik (yaklaşık 56.5 milyar dolar) rekor düzeyde bir pay da yer alıyor.

Japonya'da 8 Şubat'ta yapılan erken seçimler, 2026 mali yılı bütçe taslağına ilişkin görüşmelerin başlamasını önceki yıllara kıyasla yaklaşık bir ay geciktirdi.

Kaynak: AA

Japonya Parlamentosu, Teknoloji, Politika, Japonya, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 00:40:25. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.