Japonya'dan Rusya ve Kuzey Kore'ye Eleştiri - Son Dakika
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Japonya'dan Rusya ve Kuzey Kore'ye Eleştiri

Japonya, Rusya'nın Kuzey Kore ile Ukrayna'ya karşı askerî işbirliğini BMGK kararlarını ihlal olarak kınadı.

19.11.2024 01:46
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Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Fujii Hisayuki, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı Kuzey Kore ile askeri işbirliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık bir ihlali olduğunu bildirdi.

BMGK'de, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy başkanlığında üst düzey katılımla "Ukrayna" konulu oturum düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Fujii, Rusya'nın egemen bir ulus olan Ukrayna'ya yönelik saldırısının başlamasının üzerinden 1000 gün geçtiğini ifade ederek, bu sürede ülkelerini savunan Ukrayna halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Fujii, geçen hafta Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirilen ve sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan yoğun ve geniş çaplı füze saldırısı karşısında dehşete düştüklerini ifade ederek, "Kritik sivil altyapıyı tahrip eden acımasız saldırılara ek olarak Ukrayna topraklarında hayal bile edilemeyecek insan hakları ihlallerine ve suistimallere neden olan Rusya'nın yasa dışı saldırganlığını en güçlü şekilde kınamaya devam edeceğiz." dedi.

Rusya'nın "bu saldırganlığa derhal son vermesi, Ukrayna'dan çekilmesi ve Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve uluslararası tanınmış sınırları içerisindeki toprak bütünlüğüne saygı göstermesi" gerektiğini vurgulayan Fujii, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sadece kendi silahlarıyla değil, Kuzey Kore tarafından tedarik edilen silahlarla da sürdürdüğünü ifade etti.

Fujii, Rusya'nın kendisinin de kabul ettiği ilgili BMGK kararlarını ihlal ettiğine dair açık kanıtların mevcut olduğunu ve bu mecliste hileye asla müsamaha gösterilmemesi gerektiğini dile getirerek, "Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya gönderilmesi ve şu anda Ukrayna'ya karşı çatışmaya girmeleri nedeniyle durum artık başka bir boyut kazandı." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına Kuzey Kore'nin katılımının BM Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Fujii, Kuzey Kore'nin bu konuda Rusya'ya doğrudan destek vermesinin Avrupa ve Hint-Pasifik barış ve güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu dile getirdi.

Fujii, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki "hukuksuz, haksız ve kabul edilemez" askeri işbirliğini en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, İran ve Rusya arasındaki askeri işbirliğinden duydukları derin endişeyi de yinelediklerini vurguladı.

Uluslararası toplumun Rusya'nın saldırganlığını doğrudan ya da dolaylı olarak desteklemekten kaçınması gerektiğine işaret eden Fujii, "Hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzeni korumalı ve uluslararası hukukun ihlal edilmesine asla müsamaha göstermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'dan Rusya ve Kuzey Kore'ye Eleştiri - Son Dakika

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