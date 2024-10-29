Japonya'dan UNIFIL'e Destek Call

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Japonya, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) emniyet ve güvenliğine yönelik "tüm tehditleri" kınadı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Lübnan'daki durumla ilgili endişelerini dile getiren İvaya, Japonya'nın, İsrail ve Hizbullah arasında derhal ateşkes yapılması çağrısında bulunduğunu ve UNIFIL'in emniyet ve güvenliğine yönelik "tüm tehditleri" kınadığını vurguladı.

Bakan İvaya, tüm tarafları azami itidal göstermeye ve diplomatik çözüm için samimi çaba sarf etmeye çağırdı.

İvaya ayrıca, bölgedeki Japonya vatandaşlarının korunması konusunda işbirliği talebinde bulundu.

Buhabib de Lübnan'ın Japonya ile işbirliğine önem verdiğini belirtti ve sahadaki son durum ile Lübnan'ın diplomatik çabaları hakkında bilgi verdi.

İkili, bölgedeki durum ve Orta Doğu barışı konusunda işbirliğini sürdürmede mutabık kaldı.

Öte yandan, Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada, Suriye'ye 10 milyon dolarlık acil durum desteği yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Japonya'nın bölgede faaliyet yürüten ilgili BM kuruluşları aracılığıyla temel ihtiyaç malzemeleri içeren insani yardım sağlayacağı kaydedildi.

İsrail, Barış Gücü unsurlarını 4 kez hedef almıştı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istediği UNIFIL askerlerine yönelik 10 Ekim itibarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Arka arkaya 4 gün boyunca tekrarlanan saldırılarda UNIFIL'de görevli 20 askerin yaralandığı duyurulmuştu.