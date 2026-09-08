Japonya, Endonezya'daki orman yangınlarına 3 yangın söndürme helikopteri gönderecek
Japonya, Endonezya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye 3 CH-47 Chinook tipi yangın söndürme helikopteriyle destek sağlayacak. Helikopterler, Batı Kalimantan eyaletindeki yangınları söndürmek üzere yarın göreve başlayacak.
Japonya'nın, Endonezya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye 3 yangın söndürme helikopteriyle destek sağlayacağı bildirildi.
Jakarta Globe gazetesinin Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) açıklamasına yer verdiği haberine göre, Japonya, "CH-47 Chinook" tipi 3 yangın söndürme helikopterini Endonezya'ya gönderecek.
Helikopterler, Batı Kalimantan eyaletindeki orman yangınlarının söndürülmesine yardım etmek üzere yarın göreve başlayacak.
Ülkede Batı Kalimantan, Orta Kalimantan, Güney Kalimantan, Riau, Jambi ve Güney Sumatra eyaletlerinde yangınlar devam ediyor.
Kaynak: AA
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