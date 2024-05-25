Japonya Hükümeti, Necmeddin Bilal Erdoğan'a Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti Takdim Etti - Son Dakika
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Japonya Hükümeti, Necmeddin Bilal Erdoğan'a Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti Takdim Etti

Japonya Hükümeti, Necmeddin Bilal Erdoğan\'a Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti Takdim Etti

Japonya hükümeti, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a 'Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti' takdim etti. Törene birçok önemli isim katıldı ve Bilal Erdoğan, Türkiye-Japonya ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

25.05.2024 21:30
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Japonya hükümeti, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti" takdim etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilal Erdoğan ve ailesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Japonya Başbakanı Özel Danışmanı İijima Isao, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türkiye'nin eski Tokyo büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, salondakileri Japonca selamlayarak başladığı konuşmasında taltiflerinden dolayı Japonya Devleti ve Büyükelçiliğine teşekkür ederek, Türkiye-Japonya ilişkilerinin çok eskilere dayandığını söyledi.

Türkler ve Japonların geleneklerine bağlı, kadim kültürleri, tarihleri ve geçmişleri bulunan milletler olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, dünyada kültürel yozlaşmanın alabildiğince ilerlediğini, kimliksizleşmenin globalleşme olarak pazarlandığını dile getirdi.

Batı medeniyetinin bütün dünyayı pazar haline getirmeye çalıştığını ifade eden Bilal Erdoğan, "Dünyanın bu kültürel yozlaşmaya, tek renkliliğe zorlanmasına karşı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Dünyanın bütün milletlerinin kendi kültürlerini yaşatabilmesine, öz güvenle sunabilmesine imkan sağlanması gerekir. Türkiye ve Japonya'nın da bu felsefeyi savunan ülkeler ve milletler olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Dünya, muhtemel kaosa mecbur olmamalı"

Dünyadaki kurum ve kuruluşların Gazze'de yaşananların önüne geçemediğinin altını çizen Bilal Erdoğan, "Onun alternatif paradigmalar üretecek tarihi ve kültürel derinliği haiz milletlerin bu konularda el ele verip biraz üzerinde konuşması lazım. Tüm dünya, Batı medeniyetinin bizi getirdiği ve götürmekte olduğu muhtemel kaosa mecbur olmamalı." diye konuştu.

Bir ortaokulda Japonya programının kurulmasına öncülük ettiklerini dile getiren Bilal Erdoğan, programa her yıl 30 öğrencinin kabul edildiğini, öğrencilerin her sene yaklaşık bir ay Tokyo'da Japonca eğitim aldıklarını anlattı.

Kardeş okullar kurarak çalışmayı karşılıklı hale getirmek istediklerini vurgulayan Bilal Erdoğan, Türk-Japon Üniversitesinin kurulmasından bu yana uzaktan ve yakından destek verdiklerini kaydetti.

"Türkiye'de Japonca öğrenenlerin sayısı 3 bini aştı"

Törende konuşan Büyükelçi Katsumata da Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümünde Bilal Erdoğan'a ödül vermekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bilal Erdoğan'ın 2024 yılı İlkbahar Dönemi Nişan Tevdii vesilesiyle 'Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti' ile taltif edilmesi dolayısıyla, Japonya hükümetini temsilen kendilerine içten tebriklerimi sunuyorum." dedi.

Bilal Erdoğan'ın, dünyadaki geleneksel sporların ve kültürlerin korunması, bunlara yönelik bilincin arttırılması konusunda gayret gösterdiğini dile getiren Katsumata, özellikle Japonya'nın geleneksel okçuluk gösterisi Yabusame'nin küresel olarak yaygınlaşması ve tanınmasına da büyük katkıda bulunduğunu söyledi.

Katsumata, "2021'de Dünya Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliği ile Antalya'da gerçekleştirilen 'Üçüncü Uluslararası Etnospor Forumu', Japonya Atlı Okçuluk Derneği tarafından sunulan Yabusame başta olmak üzere, Japonya'nın geleneksel dövüş sanatları performanslarının sergilenmesi için de bir fırsat olmuştur. Aynı zamanda bu derneğe 'Geleneksel Spor Organizasyonu' ödülü verilmesiyle, Yabusame'nin küresel olarak da daha çok tanınmasına büyük katkı sağlamıştır." dedi.

Bilal Erdoğan'ın 2019'da Japonya'yı ziyaret ettiğini ve Meiji Jingu'da düzenlenen Sonbahar Büyük Festivali'ne katıldığını dile getiren Katsumata, şunları kaydetti:

"(Bilal Erdoğan) Yabusame yapmak suretiyle Japonya'nın kültürünün Türkiye dışında da tanınmasına ve yayılmasına büyük katkıda bulundu. Bu şekilde, Japon kültürüne yönelik uluslararası toplumun bilincini arttırmak konusunda Sayın Erdoğan'ın kararlılığı ve önderliği için en derin saygılarımı sunuyorum."

Katsumata, Bilal Erdoğan'ın Türkiye'de Japon kültürünün yaygınlaştırılmasının yanı sıra iki ülke arasında etkileşimin gelişmesine de katkıda bulunduğunu söyleyerek, Türkiye'de Japonca öğrenenlerin sayısının 3 bini aştığını belirtti.

Japonya Başbakanı Özel Danışmanı İijima da Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yıl dönümünü kutlayarak, böyle özel bir yılda Bilal Erdoğan'a bu nişanı takdim etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Katsumata, Bilal Erdoğan'a "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti"ni takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya Hükümeti, Necmeddin Bilal Erdoğan'a Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti Takdim Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya Hükümeti, Necmeddin Bilal Erdoğan'a Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti Takdim Etti - Son Dakika
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