Japonya İmparatoru Naruhito'nun Doğum Günü Resepsiyonu - Son Dakika
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Japonya İmparatoru Naruhito'nun Doğum Günü Resepsiyonu

Japonya İmparatoru Naruhito\'nun Doğum Günü Resepsiyonu

Japonya İmparatoru Naruhito'nun 65. doğum günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

19.02.2025 22:46
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Japonya İmparatoru Naruhito'nun 65. doğum günü vesilesiyle başkent Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince bir otelde düzenlenen resepsiyona, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Katsumata, İmparator Naruhito'nun doğum gününü kutlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Naruhito'nun Japonya'nın 126. İmparatoru olduğunu hatırlattı.

Katsumata, Japonya İmparatorluk sisteminin dünyanın en uzun süredir devam eden devlet rejimi olduğunu anlatarak, Naruhito hakkında bilgi verdi.

İmparator'un dostane ilişkileri teşvik ettiğini dile getiren Katsumata, şunları kaydetti:

"Naruhito, tahta çıktığı 2019'dan bu yana, Japonya'nın sembolü olarak halka yakın olma kararlılığıyla görevlerini yerine getiriyor ve önceki imparatorlarla aynı çaba ve davranışları sürdürüyor. İmparatorlar, ülkenin yeniden inşasına ve barış isteyen ulusların teşvik edilmesine kendilerini adamışlardır."

Türkiye-Japonya ilişkileri

Büyükelçi Katsumata, Türkiye-Japonya arasındaki ilişkilerin tarihi bağlara dayandığını hatırlatarak, 2024'te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılının kutlandığını kaydetti.

Bu vesileyle, 2024'te Türkiye genelinde 200'den fazla etkinlik düzenlendiğini belirten Katsumata, iki ülke arasında yapılan üst düzey ziyaretlere de değindi.

Katsumata, İstanbul'da kurulması planlanan yüksek lisans ve araştırma odaklı bir üniversite olması hedeflenen Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin bu yıl açılacağını umduğunu ifade etti.

Katsumata, iki ülke arasındaki işbirliklerine değinerek, All Nippon Airways'in (ANA) Tokyo-İstanbul arasında düzenli uçuşlara başladığını duyurdu.

Japonya'da nisanda düzenlenecek "Osaka-Kansai Expo 2025" fuarına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin katılacağını aktaran Katsumata, "23 Nisan Türkiye'nin Expo Milli Günü olarak kutlanacak. Japonya'yı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, Osaka-Kansai Expo'ya gidin ve keyfini çıkarın." dedi.

Konuşmaların ardından davetliler, Japon markalarının sergilendiği stantları gezdi.

Resepsiyonda Japon kültürüne ait yemek ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya İmparatoru Naruhito'nun Doğum Günü Resepsiyonu - Son Dakika

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