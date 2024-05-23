Japonya, Malezya ile deniz güvenliği işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Japonya, Malezya ile deniz güvenliği işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Japonya, Malezya ile deniz güvenliği işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Japonya, bölgesel deniz güvenliğinin korunması ve sürdürülmesi amacıyla Malezya donanması ile ikili işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde nüfuzunu artırması karşısında Japonya, bölgedeki 'benzer düşünceye sahip' ülkelerle işbirliğini güçlendirme arayışında. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yaptığı görüşmede, hukukun üstünlüğüne dayalı özgür ve açık bir uluslararası düzeni güçlendirmek için işbirliğini genişletmeyi planladıklarını belirtti. İki ülke lideri, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

23.05.2024 19:13
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Japonya, bölgesel deniz güvenliğinin korunması ve sürdürülmesi amacıyla Malezya donanması ile ikili işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde nüfuzunu artırması karşısında Japonya, bölgedeki "benzer düşünceye sahip" ülkelerle işbirliğini güçlendirme arayışında.

Japonya Kabine Ofisi açıklamasına göre, Başbakan Kişida Fumio, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Kişida görüşmede, "Japonya, hukukun üstünlüğüne dayalı özgür ve açık bir uluslararası düzeni güçlendirmek için işbirliğini genişletmeyi planlıyor." dedi.

Japonya Başbakanı, bölgesel deniz güvenliğinin korunması ve sürdürülmesi için Malezya donanmasıyla karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi arzusunu dile getirdi.

Görüşmede Enver İbrahim de Malezya'nın askeri kapasitesinin geliştirilmesi dahil, Tokyo- Kuala Lumpur ilişkilerini geniş kapsamda ilerletmeyi umduğunu söyledi.

İki ülke lideri, "Resmi Güvenlik Yardımı" (OSA) olarak bilinen güvenlik işbirliği çerçevesinin iki ülke arasında sürdürülmesindeki memnuniyetlerini ifade etti.

Liderler karbonsuzlaştırma, dijitalleşme, siber güvenlik, tedarik zincirleri ve ekonomik güvenlik dahil çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinde anlaştı.

"Malezya'nın işbirliğiyle Filistin'e destek"

İkili, Orta Doğu'daki kriz, Ukrayna'daki durum, Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ve Kuzey Kore'nin füze kapasitesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Enver İbrahim, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Japonya'nın, Malezya'nın işbirliğiyle Filistin'e yardımların ulaştırılması hususundaki isteklerini dile getirdiğini" aktardı.

Kişida, Kasım 2023'te Kuala Lumpur'u ziyaret etmişti.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) ve Malezya donanması bu yıl şubatta ve nisanda Andaman Denizi'nde ortak tatbikatlarını gerçekleştirmişti.

OSA çerçevesi

Başbakan Kişida Fumio, güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) kapsamında Aralık 2022'de Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) çerçevesini oluşturdu.

Buna göre Japonya, hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi değerleri "benzer düşüncedeki" ülkelerin ordularına savunma ekipmanları sağlayabiliyor.

OSA çerçevesi, ulusal kamuoyunda Japonya'nın "Çin'in, Hint-Pasifik'te nüfuzunu artırması karşısındaki savunma hamlesi" şeklinde nitelendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, Malezya ile deniz güvenliği işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor - Son Dakika

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