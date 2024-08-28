Japonya, Nagazaki anma törenine İsrail'i davet etmedi

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Japonya'da Nagazaki Belediyesinin, kentin bombalanmasının 79'uncu yılı anma törenine İsrail'in davet edilmemesi üzerine, 2 binden fazla destek mesajı aldığı belirtildi.

Kyodo News'ün haberine göre, Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro, anma törenine İsrail'i davet etmemelerine ilişkin aldıkları tepkileri, düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Suzuki, bu karar dolayısıyla 2 binden fazla destek içeren telefon, Japonca e-posta ve mesaj aldıklarını kaydetti.

Öte yandan Suzuki, kararın eleştirildiği ve "aynı metin" kullanılan yaklaşık 1400 İngilizce e-posta aldıklarını da belirtti.

Anma törenine İsrail davet edilmemişti

ABD'nin Nagazaki'ye atom bombasıyla saldırısının yıl dönümü olan 9 Ağustos'taki anma törenine İsrail'in davet edilmeyeceği açıklanmıştı.

Belediye Başkanı Suzuki, Gazze'deki vahim insani durumun ve kamuoyunun saldırılara ilişkin protestolarının, anma törenini sekteye uğratabileceği endişesiyle bu kararı aldıklarını belirtmişti.

İsrail'in törene davet edilmemesi nedeniyle İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, ABD ve Avrupa Birliği büyükelçileri törene katılmazken bu ülkeler üst düzey olmayan diplomatlar tarafından temsil edilmişti.

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 79. yılı

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.

Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.