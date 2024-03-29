Japonya'nın Ay Araştırma Aracı SLIM, İkinci Ay Gecesini de Çalışır Halde Geçirdi

Adana'da Mahalli İdareler Seçimleri İçin Tedbirler Değerlendirildi

Adana'da 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, seçim öncesinde, seçim anında ve sonrasında herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için alınması gereken önlemler ele alındı. Vali Yavuz Selim Köşger, toplam seçmen sayısının 1 milyon 629 bin 959 kişi olduğunu ve güvenlik personeli, araç ve ekipman sayısını açıkladı. Toplantı sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.