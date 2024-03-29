Japonya'nın Ay Araştırma Aracı SLIM, İkinci Ay Gecesini de Çalışır Halde Geçirdi - Son Dakika
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Japonya'nın Ay Araştırma Aracı SLIM, İkinci Ay Gecesini de Çalışır Halde Geçirdi

Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na ait SLIM, ikinci Ay gecesini de çalışır halde geçirdi. Aracın kontrol merkeziyle iletişimi devam ediyor. Arızalanan sensörler ve bataryalara rağmen SLIM hala çalışıyor. JAXA, aracın navigasyon kamerasıyla görüntü ve fotoğraf kaydetti. Japonya, Ay'a yumuşak iniş yapan 5. ülke oldu. SLIM, Ay'a yüksek hassasiyette bir iniş yapacak.

29.03.2024 14:45
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Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı" (SLIM), ikinci Ay gecesini de çalışır halde geçirdi.

JAXA'nın SLIM'e dair güncellemeleri paylaştığı X hesabında, aracın ikinci Ay gecesinin ardından kontrol merkeziyle iletişiminin devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, aracın ısı algılayıcı sensörlerinden bir kısmı ile bazı bataryaların arızalanmasına rağmen SLIM'in hala çalışır durumda olduğu kaydedildi.

JAXA, geceyi atlatan aracın navigasyon kamerası ile görüntü ve fotoğraf kaydedildiğini bildirdi.

Japonya Ay'a yumuşak iniş yapan 5'inci ülke

Japonya, 20 Ocak'ta Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a yumuşak iniş yapma başarısını gösteren 5'inci ülke olmuştu.

SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti. JAXA, SLIM aracının Ay'a "benzeri görülmemiş derecede yüksek hassasiyette bir iniş" yapmasının beklendiğini açıklamıştı.

Mitsubishi Electric üretimi 700 kilogram ağırlığındaki iniş aracı 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'nın Ay Araştırma Aracı SLIM, İkinci Ay Gecesini de Çalışır Halde Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'nın Ay Araştırma Aracı SLIM, İkinci Ay Gecesini de Çalışır Halde Geçirdi - Son Dakika
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