Japonya\'nın İşikawa eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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ÇEKİM TARİHİ: 3 Haziran 2024
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Japonya Meteoroloji Ajansı, Pazartesi günü erken saatlerde İşikawa eyaletinin Noto bölgesinde ilk ölçümlere göre 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
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Japonya'nın İşikawa eyaletinin Noto bölgesinde Pazartesi sabahı 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İşikawa'dan bildiriyor. (XHTV)
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