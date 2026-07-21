Japonya'nın Münhasır Bölgesinde Çin-Rus Tatbikatı - Son Dakika
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Japonya'nın Münhasır Bölgesinde Çin-Rus Tatbikatı

21.07.2026 11:00
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Japonya, Çin ve Rusya donanmalarının gerçek mühimmatla tatbikat yaptığını açıkladı.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Çin ve Rusya donanmalarının hafta sonu Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içinde gerçek mühimmatla ortak tatbikat düzenlediğini açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre Koizumi, yaptığı konuşmada, Pekin ile Moskova arasındaki askeri işbirliğinin giderek derinleştiğini söyledi.

Koizumi, Çin ve Rusya donanmalarının Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinde gerçek mühimmatla tatbikat yaptığını kaydetti.

Hint-Pasifik bölgesinin güvenliğinin Atlantik Avrupası'nın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğine dikkati çeken Koizumi, Japonya'nın bu iki bölge arasında köprü rolü üstlendiğini belirtti.

Japonya Savunma Bakanlığı da Koizumi'nin konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, Çin donanmasına ait güdümlü füze destroyerinin 19 Temmuz'da Pasifik Okyanusu'nda, Japonya'nın Okinotori Adası'nın yaklaşık 180 kilometre güneybatısında bulunan Japonya münhasır ekonomik bölgesi içinde makineli tüfekle gerçek mühimmat atışı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlık, söz konusu destroyerin, daha önce Okinotori Adası'nın yaklaşık 330 kilometre güneybatısında tespit edilen 3 Çin savaş gemisi ile 1 Rus fırkateyninden oluşan grubun parçası olduğunu belirtti.

Japonya endişesini iletti

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin, gerçek mühimmat kullanılan tatbikatların bölgedeki gemiler için potansiyel güvenlik tehdidi oluşturduğu yönündeki endişesini ilettiğini söyledi.

Kihara, tatbikat başlamadan önce bölgede bulunan gemilerin Çin savaş gemileri tarafından uyarıldığını aktardı.

Japonya Savunma Bakanlığının, ilk kez Çin ordusunun Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinde gerçek mühimmatla tatbikat düzenlediğini tespit ederek kamuoyuna açıkladığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'nın Münhasır Bölgesinde Çin-Rus Tatbikatı - Son Dakika

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