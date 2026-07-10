Japonya Savunma Bakanı İstanbul'da Balık Ekmek Yedi - Son Dakika
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Japonya Savunma Bakanı İstanbul'da Balık Ekmek Yedi

Japonya Savunma Bakanı İstanbul\'da Balık Ekmek Yedi
10.07.2026 15:13
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NATO Zirvesi için Türkiye'de bulunan Shinjiro Koizumi, İstanbul'da balık ekmek yiyip fotoğraf çektirdi.

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, İstanbul'u da ziyaret etti. Tarihi Yarımada'da gezen Koizumi, beraberindeki heyet ile Eminönü'nde balık ekmek yedi, ardından kahve içti. Çevredekilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Koizumi, ziyaretine ilişkin görüntüleri sanal medya hesabından da paylaştı.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, heyetiyle birlikte İstanbul'a geldi. Tarihi Yarımada'da gezen Koizumi, Eminönü'nde yoğun ilgiyle karşılandı. Heyetiyle birlikte balık ekmek restoranında mola veren Koizumi, İstanbul'un simgelerinden biri haline gelen balık ekmeğin tadına baktı. Yemeğin ardından kahve içen Koizumi, çevresindekilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. Ziyaretine ilişkin fotoğraf ve görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Koizumi'nin Eminönü gezisi çevrede ilgiyle takip edildi.

'BALIK EKMEĞİ BEĞENİP "MÜKEMMEL" DEDİLER'

Japonya Savunma Bakanı ve heyetine balık ekmek servisi yapan Mustafa Öztürk, "Biz normal çalışıyorduk. Bir heyetin cadde üzerinden geldiğini gördük. Bizim burayı gösterdiler, bizde misafir ettik ve ağırladık. Daha sonra Japonya Savunma Bakanı olduğunu öğrendik. Büyükelçi ve kendi heyeti de yanındaydı. Kendileri balık ekmeği merak ettiler, içeri girerek tezgahı gezdiler. Sonrasında bizde zaten protokol yok, oturup balık ekmek yediler. Balık ekmeği beğenip 'mükemmel' dediler. Hatta daha sonrasında pakette yaptırdılar. Bizim hiç haberimiz yoktu, sosyal medyada da paylaşmışlar bize de başkaları yolladı. Tarihi yarımadaya gelmişler, gelmişken balık ekmekte yemişler, sonrasında kahve de içmişler. En son durak olarak da Eminönü'nü gezmişler. Bizde şaşırdık, NATO zirvesi var herkes Ankara'da. Daha sonra onları burada görmek, bakan olduğunu öğrenmek üstüne heyeti ile Eminönü'ne gelerek balık ekmek lezzetini tatması bizi çok şaşırttı" dedi.

JAPON BAKANDAN SANAL MEDYA PAYLAŞIMI

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma Bakanlığı ekibi olarak, son derece yoğun geçen 4 gün 1 gecelik programın sonuna yaklaşırken büyük bir rahatlama hissediyoruz. Türkiye'deki Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Kurmay Başkanı Amiral Sayın Saito Akira'ya, burada görev yapmanın sağladığı ve ancak sahada edinilebilecek değerli bilgileri bizimle paylaştığı için içten teşekkür ederiz. Herkesin desteği sayesinde NATO Zirvesi kapsamındaki ziyaretimizde son derece verimli ve önemli sonuçlar elde ettik." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Japonya Savunma Bakanı İstanbul'da Balık Ekmek Yedi - Son Dakika

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