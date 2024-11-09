Japonya Savunma Güçlerini Artıracak - Son Dakika
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Japonya Savunma Güçlerini Artıracak

Başbakan İşiba, Çin, Rusya ve Kuzey Kore'nin artan askeri faaliyetleri nedeniyle savunmayı güçlendirecek.

09.11.2024 13:16
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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Çin, Rusya ve Kuzey Kore'nin "artan askeri faaliyetleri karşısında" savunma kapasitelerini güçlendireceklerini bildirdi.

Japonya'nın resmi Kyodo haber ajansının haberine göre, Başbakan İşiba, ülkenin Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) 70. yılı etkinlikleri kapsamında Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) üssünde konuşma yaptı.

Çin ve Rusya'nın yakın zamanda "Japon hava sahasının ihlal etmesinin kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirten İşiba, bunların, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleriyle birlikte "karmaşık güvenlik sorunları oluşturduğunu" kaydetti.

Japonya'nın "müttefik ve benzer düşünen ülkelerle" işbirliği yaparak Hint-Pasifik bölgesinde caydırıcılığını artırması gerektiğini ifade eden İşiba, Çin, Rusya ve Kuzey Kore'nin "artan askeri faaliyetleri karşısında" savunma kapasitelerini güçlendireceklerini bildirdi.

Rusya ve Çin'in Japon hava sahasını ihlali

Japonya, 26 Ağustos'ta Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın, Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiğini bildirmişti.

Tokyo yönetimi bunun üzerine Çin'i diplomatik kanallardan protesto etmişti.

Rusya'ya ait "IL-38" devriye uçağının 23 Eylül'de Hokkaido bölgesinin kuzeybatısındaki Rebun Adaları civarında Japon hava sahasını en fazla bir dakika süreli olmak üzere 3 kez ihlal ettiği öne sürülmüştü.

Japonya hükümetinin Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, iddianın ardından Rusya'ya "çok sert protestoda" bulunduklarını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Moskova'nın 23 Eylül'de "IL-38" devriye uçağının Japon Denizi üzerinde uçtuğu iddiasını teyit edemediğini bildirmişti.

Rusya'nın "Tokyo'nun bu tür konuları siyasallaştırmasının ters etki oluşturacağını" savunan Zaharova, konunun ilgili kanallardan tartışılması gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan, Kuzey Kore 5 Kasım'da Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına "tanımlanamayan" bir balistik füze, 31 Ekim'de ise Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı.

Kaynak: AA

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