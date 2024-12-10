Japonya: Suriye'nin Geleceği Halk Tarafından Belirlenmeli - Son Dakika
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Japonya: Suriye'nin Geleceği Halk Tarafından Belirlenmeli

Japonya, Suriye'nin geleceğinin sadece Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

10.12.2024 00:16
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Japonya, Baas rejiminin devrildiği Suriye'nin geleceğinin Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, yaptığı yazılı açıklamada, Japonya'nın Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Tüm Suriyelilerin temel insan haklarından yararlanabilmelerini ümit ettiklerini aktaran İvaya, mevcut gelişmelerin Suriye'yi çevreleyen durumda genel bir iyileşmeye yol açacağını umduklarını kaydetti.

İvaya, "Tüm Orta Doğu bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyan Suriye'nin geleceği, Suriye halkının kendisi tarafından belirlenmelidir. Japonya, Suriye'de iktidarın barışçıl ve istikrarlı bir şekilde el değiştirmesini sabırsızlıkla beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Tüm tarafları uluslararası hukuka uymaya çağıran İvaya, Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması için gereken adımların atılması gerektiğini vurguladı.

İvaya, tüm tarafları Suriye halkının iradesine tam anlamıyla saygı göstermeye ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı temelinde diyalog yoluyla kapsamlı bir siyasi çözüm için yapıcı rol oynamaya çağırdı.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya: Suriye'nin Geleceği Halk Tarafından Belirlenmeli - Son Dakika

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