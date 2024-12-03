Japonya-Türkiye İlişkileri Kutlandı

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İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Toplumsal Araştırma ve Düşünce Kulübünce (TADÜK) düzenlenen Kültür Günleri kapsamında "Bin Turna Kuşu" etkinliği gerçekleştirildi.

Başakşehir'deki İHÜ Külliyesi'nde, Japonya- Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlamak amacıyla organize edilen etkinlikte konuşan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerde hiçbir zaman sorun yaşanmadığını kaydetti.

İki toplumu birbirine yakınlaştıran kültürel benzerliklerden söz eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Belki çok basit ama ayakkabı çıkararak eve girmek... Okçuluk geleneğimizde benzeşmeler var. Okçuluğa, atlı okçuluğa kıymet veriliyor. Savaş sanatlarına kıymet veriliyor. Tabiata, insana saygı, doğayı bir hayat tarzı gibi gören bir yaklaşım... Bazı değerlendirmelere göre bizim Orta Asya'dan göçmeden önce komşuluk marifetiyle aslında birbirimizi tanıdığımız, dolayısıyla iki bin yıl önceye dayanan bir yakınlığımız var. Bugün de 100 yılı aşkın süredir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri Türkiye-Japonya ilişkileri olumlu bir seyirde gelişiyor. Geldiğimiz noktadan daha iyi noktalara gidebiliriz. Aramızda çok büyük mesafe elbette var ama devir bu mesafelerin artık kısaldığı bir devir."

Bilal Erdoğan, öğrencilerin eğitimlerle iki toplum arasında aracı olacaklarını belirterek, üniversite işbirlikleriyle beraber Japonya'nın belli noktalardaki teknolojik öncülüğünün Türkiye'den dünya coğrafyasına hızla ulaşabileceğini kaydetti.

"Köprüleri kurmada belki elimizi daha çabuk tutmalıyız"

Japon yatırımcıların, Türkiye'deki yatırımlarından her zaman çok mutlu olup memnun kaldığını ifade eden Erdoğan, "Japonya'nın dünyada en iyi performans gösteren fabrikalarının çoğu Türkiye'de. Japonya'nın Türkiye'ye daha fazla yatırım yapabileceğini düşünüyoruz. Japonya'nın insan kaynağını karşılamada Türk milletinin çok iyi bir partner olabileceğini düşünüyoruz önümüzdeki on yıllarda. Ama bu köprüleri kurmada belki elimizi biraz daha çabuk tutmalıyız. Bu bakımdan İbn Haldun Üniversitesi gibi önemli bir uluslararası sosyal bilimler araştırma üniversitesindeki öğrencilerin, Japonya'yı, Japon kültürünü, Japonya'nın Türkiye için önemini, Japonya-Türkiye işbirliğinin dünya için anlamını kavramasına katkı sağlayacak bu güzel etkinlik çok yerinde." dedi.

Katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, "İnşallah daha fazla gidiş-geliş, daha fazla işbirliği, daha çok bölümümüzün Japonya'yla ilgili ortak akademik proje ve yayın yapmasının da önümüzdeki dönemde arttığına şahit oluruz." şeklinde konuştu.

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise öğrencilerin yaptığı etkinliği çok değerli bulduğunu belirtti.

Yapay zekayla beraber uluslararası ilişkilerde hegemonyanın değiştiğini kaydeden Arkan, "Bu tarihin kırıldığı bir andayız. Muhtemelen böylesi anlarda bizi barışa, esenliğe, mutluluğa, refaha götürecek olan şey, birbirleriyle işbirliği yapan milletlerdir." değerlendirmesini yaptı.

Yaklaşık 3 yıldır Osmanlı Türkçesi ve Türkçe öğrenmek isteyen Japon misafirleri ağırladıklarını dile getiren Arkan, öğrencilerin de talepleri olursa Japonya'da bir üniversiteyle anlaşabileceklerini belirtti.

Japonya'dan gelen konukların da katıldığı etkinlik, sunumlarla devam etti.

"Ertuğrul 1980" filminin gösteriminin de yapılacağı etkinlikte, Japon strateji oyunları masası, geleneksel okçuluk malzemeleri masası, kültürel Japon materyaller sergisi ve origami masası gibi kültürlerin tanıtıldığı stantlar yer aldı.

Açılış konuşmaları öncesi Erdoğan, Arkan ile stantları ziyaret etti.