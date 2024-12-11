Japonya ve ABD'den Üçlü Savunma İşbirliği

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Japonya ve ABD Savunma Bakanları, bölgede Güney Kore dahil üçlü işbirliğinin güçlendirilmesinde anlaştı.

Çin'in bölgede artırdığı nüfuzu karşısında Japonya hükümeti, ABD dahil aynı fikirdeki ülkelerle savunma işbirliklerini güçlendiriyor.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, başkent Tokyo'da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştü.

Nakatani ve Austin görüşmede, bölgede barış ve istikrar için Japonya-ABD-Güney Kore işbirliğinin şart olduğunda fikir birliğine vardı.

ABD Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, görüşmede iki bakan, üç ülkenin işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakat sağladı.

"ABD'nin caydırıcılık taahhüdü kesin"

Bakan Austin, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu doğrultusunda son dönemde imzalanan savunma sanayi anlaşmalarının önemini vurguladı.

Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki "baskıcı tutumlara" değinen Austin, bunlarla mücadelede "net görüşe sahip" olduklarını kaydetti.

Austin, "Zorluklar konusunda net görüşe sahibiz. Açık söyleyeyim, ABD'nin Japonya ve Güney Kore'ye caydırıcılık taahhüdü kesin." dedi.

Bakan Nakatani de caydırıcılık ve müdahale kapasiteleri dahil Tokyo- Washington çok taraflı işbirliğini sağlamlaştırdıklarını belirtti.

Austin, Tokyo ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı İşiba Şigeru tarafından kabul edildi.