Japonya ve Almanya'dan Ortak Tatbikat Anlaşması
Japonya ve Almanya'dan Ortak Tatbikat Anlaşması

22.03.2026 17:35
Japonya ve Almanya, ortak tatbikatları artırmak için yeni bir anlaşma üzerinde anlaştı.

Japonya ve Almanya savunma bakanları "iki ülke ordusu arası ortak tatbikatların etkisini artıracak" yeni bir anlaşmanın imzalanması için karşılıklı iletişimin geliştirilmesinde anlaştı.

Kyodo Ajansı'nın haberine göre Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, başkent Tokyo yakınındaki Yokosuka Deniz Üssü'nü ziyaretinde Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro ile görüştü.

Pistorius ve Koizumi, görüşmede Tokyo ve Berlin hükümetlerinin "Hint-Pasifik bölgesi ve Avro-Atlantik bölgesinin güvenliklerinin birbirinden ayrılamaz" olduğunu teyit etti.

Görüşmede bakanlar "iki ülke ordusunun ortak tatbikatı caydırıcılığı artıracak" yeni bir anlaşmanın imzalanması için Tokyo-Berlin arasındaki karşılıklı iletişimin geliştirilmesinde anlaştı.

Pistorius görüşmede, Almanya ve Japonya askeri birliklerinin karşı ülke topraklarında daha kolay faaliyet göstermesine fırsat verebilecek "karşılıklı erişim anlaşmasının" imzalanmasını önerdi.

Koizumi, "Bu zorlu güvenlik ortamında, tek bir ülkenin hızlı değişimlere tek başına yanıt vermesi artık mümkün değil. Almanya ve Japonya gibi benzer düşüncelere sahip ülkeler arası yakın koordinasyonun önemi her zamankinden daha büyük." dedi.

Görüşmede bölgesel barış ve güvenlik konularını ele alan iki bakan, Orta Doğu bölgesindeki kriz ortamına karşı iki ülke arası savunma tedarikine yönelik daha fazla işbirliği olasılıklarını da ele aldı.

Kaynak: AA

