Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları Görüştü

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, iki ülke arasında Kasım 2025'te yaşanan Tayvan krizi sonrası ilk kez bir araya geldiğini bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre Motegi, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında gazetecilere açıklama yaptı.

Toplantıda Vang ile görüşme fırsatı bulduğunu kaydeden Motegi, bu görüşmenin, Kasım 2025'te iki ülke arasında Tayvan Adası ile ilgili yaşanan diplomatik gerilim sonrası ilk olduğunu vurguladı.

İki bakanın ayrı ayrı yaptıkları görüşmeler arasında toplantı yerleşkesinde Vang ile karşılaştığını kaydeden Motegi, "Selamlaşma fırsatımız oldu. İkili ilişkileri görüştük. (Çin tarafıyla) diyaloğun sürmesi önemli. Daha fazla ayrıntı diplomatik. Yorum yapmaktan kaçınmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Japon basınında yer alan haberlerde, halihazırda odak noktasının, kasımda Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek 2026 Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi marjında Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında olası görüşmeye çevrildiği aktarıldı.

Rus mevkidaşı ile "eski tanıdık" mesajı

Öte yandan, Tokyo merkezli Asahi gazetesinin haberine göre Motegi, ASEAN toplantısı marjındaki bir akşam yemeğinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Motegi, görüşmeye dair açıklamasında, Tokyo-Moskova ilişkilerinde "iletişimi sürdürmek dahil ikili ilişkileri uygun şekilde yönetmenin" önemli olduğuna dikkati çekerek "Eski tanıdıklarız ve ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri görüştük." dedi.

Çin ile Japonya arasında diplomatik gerilim

Olay, Pekin ile Tokyo arasında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin üzerinde Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle süregelen diplomatik gerilimin uzantısı oldu.

Başbakan Takaiçi'nin 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'in oturumunda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japonya Başbakanı, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi'ni konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, Başbakan Takaiçi'nin sözlerini geri çekmesini istemişti.