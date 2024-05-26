Japonya ve Çin liderleri ikili ve bölgesel sorunları görüştü

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Çin Başbakanı Li Çiang, Tayvan meselesinden Doğu Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilafına, ekonomik ilişkilerden Fukuşima'daki atık suyun tahliyesine, ikili ve bölgesel sorunları görüştü.

Kişida ile Li, Çin-Japonya- Güney Kore Liderler Zirvesi için bulundukları Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.

Liderler, görüşmede ikili ve bölgesel sorunları ele alırken, son dönemde artan jeopolitik gerilimler, süregelen ikili anlaşmazlıklar gündeme yansıdı.

Japonya, Çin'in bölgedeki "askeri nüfuzuna" dair kaygıyı dile getirdi

Japon tarafının görüşmeye ilişkin açıklamasına göre, Kişida, ülkesinin Çin'in bölgedeki "askeri nüfuzuna" dair kaygılarını ilettiğini ve Tayvan Boğazı'ndaki istikrarın hem bölge hem uluslararası toplum için "hayati" olduğuna inandığını aktardı.

Japon Başbakan, Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santralinden radyoaktif özellikli atık suyun salıverilmeye başladığı Ağustos 2023 sonrası Çin'in Japon deniz ürünlerine karşı yürürlüğe koyduğu ithalat yasağının ivedilikle kaldırılmasını istedi.

Kişida, görüşmeye ilişkin "Karşılıklı yarar sağlayan stratejik ilişkinin yanı sıra yapıcı ve istikrarlı Japonya-Çin ilişkilerine doğru anlamlı tartışmalar yaptık." ifadesini kullandı.

Japon lider, Doğu Çin Denizi'nde tartışmalı Senkaku Adaları yakınlarında Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi (MEB) içine Çin tarafından yerleştirilen şamandıranın kaldırılmasını da talep etti.

Çin'den "Tayvan kırmızı çizgimizdir" mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Li, görüşmede Çin ile Japonya arasındaki tarihsel sorunların ve Tayvan konusundaki tutumun ilişkilerdeki güvenin temeli olduğunu vurgulayarak, "Tayvan, Çin'in temel çıkarlarının merkezindedir ve aşılmaması gereken kırmızı çizgisidir." dedi.

Çin ve Japon ekonomilerinin iç içe geçmiş olduğuna ve bunun iki ülke halkına somut faydalar sağladığına dikkati çeken Li, "İki ülkenin ekonomik güçlerinin tamamlayıcılığı daha uzun yıllar sürecek. İki tarafın teknolojik inovasyon, dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve üçüncül pazarlarda işbirliğinde büyük potansiyel var." ifadelerini kullandı.

Li, Japonya'ya sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını birlikte koruma ve serbest ticari savunma çağrısı yaptı.

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılması konusunda Çin'in ciddi kaygıları olduğunu hatırlatan Li, "Umarız Japonya, ülke içi ve dışındaki meşru ve makul kaygılara kulak vererek, daha samimi ve yapıcı bir tavırla uluslararası denetim konusunda daha uzun vadeli bir düzenleme yapar, sorumluluk ve zorunluklarını samimi şekilde yerine getirir." diye konuştu.