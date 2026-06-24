Japonya ve Kanada'dan Savunma İşbirliği Anlaşması

Japonya ve Kanada, iki ülke arasında savunma ve güvenlik işbirliğinin artırılması konusunda anlaştı.

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Kanadalı mevkidaşı David McGuinty ile görüştü.

Görüşmede Koizumi, iki ülke arasında güvenlik konusunda ilişkileri daha da güçlendirme arzusunu dile getirdi.

McGuinty de ülkesinin, İtalya, İngiltere ve Japonya'nın 2022'den beri üzerinde çalıştığı "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" kapsamında üretilmesi beklenen 6. nesil savaş uçağını satın almakla ilgilendiğini bildirdi.

Bakanlar, görüşmede, Japonya ve Kanada'nın aynı değerleri paylaştığını ve aynı zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

İki ülke arasında savunma ve güvenlik işbirliklerinin artırılması konusunda anlaşan bakanlar, savunma alanında yeni işbirliği projeleri için müzakerelerin sürdürülmesinde mutabık kaldı.

GCAP projesi

Japonya ve Kanada arasında martta imzalanan ve ikili ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselten "Savunma Teçhizatı ve Teknoloji Transferi Anlaşması" geçen hafta yürürlüğe girmişti.

Japonya'dan Mitsubishi Heavy, İngiltere'den BAE Systems ve İtalya'dan Leonardo S.p.A'nın üzerinde çalıştığı GCAP projesi kapsamında 2035'e kadar 6. nesil jetin üretilmesi planlanıyor.