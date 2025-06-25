Japonya ve NATO Güvenlik İşbirliğini Sürdürüyor

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, artan güvenlik endişeleri karşısında işbirliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İvaya ve Rutte, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesi'nde görüştü.

Görüşmede, Japonya-NATO ilişkileri ve dünyadaki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı İvaya, Rutte'nin nisanda Japonya'ya yaptığı ziyaretin ardından ülkesiyle NATO arasında artan işbirliğinden memnuniyetini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte de güvenlik endişelerinin arttığı dönemde, NATO ve aralarında Japonya'nın da bulunduğu "4 Hint-Pasifik ülkesi (IP4)" arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Ukrayna, İran ve Kuzey Kore'deki gelişmeleri ele alan taraflar, güvenlik endişelerinin gölgesinde, savunma dahil birçok alanda işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.