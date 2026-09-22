Japonya ve Pakistan dışişleri bakanları New York'ta ABD-İran gerilimini görüştü

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılması ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunmasına yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Motegi, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

Görüşmede Motegi, ABD ile İran arasında süren gerilimden endişe duyduğunu ifade ederek, gerilimin mümkün olan en kısa sürede azaltılması amacıyla ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

Motegi ayrıca Pakistan hükümetinin bu kapsamda yürüttüğü arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dar da ABD ile İran arasında uzlaşma sağlanmasının önemli olduğunu ve Pakistan'ın bu yöndeki umudunu koruduğunu kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nda ek maliyet olmaksızın serbest ve güvenli seyrüseferin sağlanmasının önemini vurgulayan taraflar, bölgesel istikrar için diplomatik çabaların sürdürülmesi ve yakın koordinasyonun devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Bakanlar, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda anlaştı.