Japonya ve Tayvan Denizcilik İşbirliğini Genişletmek İçin Tatbikat Yaptı

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Japonya ve Tayvan, denizcilik alanında işbirliğini genişletmek amacıyla Japonya'nın doğu kıyısında arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Ortak tatbikata Japonya Sahil Güvenlik devriye botu Sagami ve Tayvan'ın Hsun Hu No.9 isimli balıkçı gemisi katıldı. Yetkililer tatbikata ilişkin detay paylaşmadı.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilimin devam ettiği bir dönemde düzenlenen tatbikata ilişkin açıklama yapan Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, tatbikatın herhangi bir ülkeyi hedef alarak gerçekleştirilmediğini söyledi.

Tatbikatın denizde arama kurtarma çalışmalarında işbirliği ve fikir alışverişini amaçladığını aktaran Hayaşi, "Aklımızda Çin veya başka üçüncü bir ülke yok." dedi.

Hayaşi, Tayvan'ın Japonya'nın değerli bir dostu olduğunu belirterek, bu ülke ile işbirliğini güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Japonya'nın sahil güvenlik kapasitesini artırmak amacıyla haziranda da ABD ve Güney Kore ile arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.