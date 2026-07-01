Japonya ve Ukrayna Güvenlik İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Japonya ve Ukrayna Güvenlik İşbirliğini Güçlendiriyor

01.07.2026 18:13
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Japonya ve Ukrayna, güvenlik alanında işbirliğini artırma ve Ukrayna'ya destek mutabakatı sağladı.

Japonya ve Ukrayna, güvenlik alanı başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ülkeye resmi ziyarette bulunan Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile başkent Tokyo'da bir araya geldi.

Görüşmede Motegi, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla uluslararası toplumla koordinasyon içinde Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya karşı yaptırımları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Ukrayna halkının barış için gösterdiği çabaya saygı duyduğunu ifade eden Motegi, statükonun güç kullanılarak tek taraflı şekilde değiştirilmesine yönelik girişimlerin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Motegi, Rusya'nın saldırılarında zarar gören "Dünya Mirası Listesi"ndeki Kiev Peçersk Lavra Manastırı'nın restorasyonuna UNESCO aracılığıyla destek sağlayacaklarını da kaydetti.

Sybiha ise Motegi'ye Ukrayna'daki son duruma ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ülkesine sağladığı destek dolayısıyla Japonya'ya teşekkür etti.

Taraflar, güvenlik alanı başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirme ve Ukrayna'daki gelişmeler konusunda yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Bakanlar, ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programı ve Çin'e ilişkin meseleler dahil Hint-Pasifik'teki güncel durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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