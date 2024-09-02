Jeremy Corbyn, Gazze'ye Destek İçin 'Bağımsız İttifak' Kurdu - Son Dakika
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Jeremy Corbyn, Gazze'ye Destek İçin 'Bağımsız İttifak' Kurdu

İngiltere'de Jeremy Corbyn'in de aralarında bulunduğu 5 bağımsız milletvekili, 'Bağımsız İttifak' adındaki yeni parlamento grubunu kurduklarını açıkladı. Grup, umut olmayı ve sosyal refah gibi konularda etkili olmayı hedefliyor. Corbyn, 4 Temmuz'daki seçimde İşçi Partisi'nden engellendikten sonra bağımsız olarak seçilmişti.

02.09.2024 23:16
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İngiltere'de aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de bulunduğu Gazze'ye destek veren 5 bağımsız milletvekili, parlamento grubu kurduklarını duyurdu.

Corbyn ile parlamentodaki diğer 4 milletvekili, yaptıkları ortak açıklamada, resmi olarak "Bağımsız İttifak" adını verdikleri parlamento grubu kurduklarını bildirdi.

Grup, İngiltere Parlamentosu'nda "umutsuzluğun hüküm sürdüğünü" ifade ederek, mecliste umut olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Resmi siyasi parti olarak faaliyet göstermeyecek grup, kemer sıkma politikaları, sosyal refah ve İsrail'e silah satışı gibi konularda birlikte çalışarak parlamentodaki etkiyi arttırmayı hedeflediğini belirtti.

Grupta, 4 Temmuz'da yapılan genel seçimde İşçi Partisinden adaylığı engellendikten sonra bağımsız milletvekili olarak yeniden seçilen Corbyn'in yanı sıra milletvekilleri Shockat Adam, Ayoub Khan, Adnan Hussain ve Iqbal Mohamed yer alıyor.

Böylelikle, "Bağımsız İttifak" adlı yeni grup, parlamentodaki aşırı sağcı Reform UK partisiyle eşit sayıda milletvekiline, 4 milletvekili bulunan Yeşiller Partisinden ise daha fazla vekile sahip olacak.

İttifakın 5 üyesi de genel seçimde, Müslüman nüfusun yoğun olduğu seçim bölgelerinde Filistin destekçisi duruşlarıyla iktidardaki İşçi Partisi milletvekili adaylarını geride bırakmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jeremy Corbyn, Gazze'ye Destek İçin 'Bağımsız İttifak' Kurdu - Son Dakika

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