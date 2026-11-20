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HABER: Çin- Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'nın Güney Afrika oturumu Johannesburg'da başladı

TARİH: 20 Kasım 2026

UZUNLUK: 00: 00: 31

YER: Shanghai, Çin

KATEGORİ: Ekonomi

ÇEKİM LİSTESİ:

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Fuardan görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'nın Güney Afrika oturumu, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde başladı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'nın Güney Afrika oturumu, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde başladı.

Perşembe günü açılan etkinlikte, Güney Afrikalı yetkililer ve iş dünyası temsilcileri Çin ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da geliştirilmesi çağrısında bulundu.

5. Güney Afrika Uluslararası Sanayi Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen ve pazar günü sona erecek etkinlik, iki ülkeden şirketlere fırsatları değerlendirme, iş ortaklıkları kurma ve ticari anlaşmalar yapma imkanı sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)