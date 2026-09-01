Jose Carreras Üsküp'te Konser Veriyor

Dünyaca ünlü İspanyol tenor Jose Carreras bugün Üsküp'te Makedonya Meydanı'nda konser verecek.

Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığının 35. yılı dolayısıyla düzenlenecek özel konser halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

Konser, Carreras'ın yanı sıra ülkenin önde gelen müzisyenlerini de aynı sahnede buluşturacak. Etkinlikte David Gimenez yönetimindeki Makedon Filarmoni Orkestrası sanatçıya eşlik edecek.

Carreras'nın yanı sıra Vlatko Stefanovski, Karolina Goceva, Kaliopi, Ana Durlovski, Igor Durlovski, Naum Petreski, Suzana Spasovska, Maja Odzaklievska ve Mile Kuzmanovski de konserde sahne alacak.

Bağımsızlığık kutlamalarının önemli etkinliklerinden biri olarak planlanan konser ile ülkenin kültür ve sanat hayatının uluslararası boyutunun da öne çıkması hedefleniyor.

Konser, 8 Eylül'de Toşe Proeski Arena'da gerçekleştirilecek David Guetta konseriyle devam edecek bağımsızlık yılı kutlamalarının başlangıç etkinlikleri arasında bulunuyor.

Opera dünyasının efsanevi üç tenorundan biri

İspanya'nın Barselona kentinde 1946'da dünyaya gelen Jose Carreras, müziğe çocuk yaşlarda başladı. Henüz 11 yaşındayken Barselona'daki Gran Teatre del Liceu'da sahneye çıkan sanatçı, ilerleyen yıllarda dünyanın önde gelen opera sahnelerinde performans sergiledi.

Carreras'ın uluslararası kariyeri özellikle 1970'li yıllarda hız kazandı. Sanatçı, Milano'da La Scala, New York Metropolitan Operası, Viyana Devlet Operası, Londra Kraliyet Opera Evi ve San Francisco Operası gibi önemli sahnelerde rol aldı. Repertuvarında özellikle Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini ve Gaetano Donizetti operaları önemli bir yer tuttu.

"Üç Tenor" olarak anılan Carreras, Luciano Pavarotti ve Placido Domingo 1990'da aynı sahneyi paylaşarak, klasik müzik tarihinin önemli buluşmalarından birine imza attı.

İtalya'da 1990 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde Roma'daki Caracalla Hamamları'nda gerçekleştirilen ilk Üç Tenor konseri, klasik müziğin geniş kitlelere ulaşmasında dönüm noktalarından biri oldu. Carreras, Domingo ve Pavarotti'nin bu buluşması dünya genelinde milyonlarca kişiye ulaştı ve sonraki yıllarda farklı konserlerle devam etti.

Hastalığı müzik yolculuğunun başka bir boyutunu oluşturdu

Carreras'nın yaşamındaki en önemli dönüm noktalarından biri ise 1987'de lösemi teşhisi konulması oldu. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan sanatçı, 1988'de kurduğu Jose Carreras Uluslararası Lösemi Vakfı aracılığıyla hastalıkla mücadele çalışmalarına destek vermeye başladı.

Sanatçı, 2009'da opera sahnesinden çekileceğini açıklasa da daha küçük ölçekli konserlerle müzik çalışmalarını sürdürdü. 2016'dan itibaren "A Life in Music" adlı veda turnesi kapsamında dünyanın farklı şehirlerinde dinleyicileriyle buluştu.

Yaklaşık 70 yılı bulan sanat hayatında opera repertuvarının yanı sıra farklı müzik türlerine de yer veren Carreras, güçlü ve lirik tenor sesiyle klasik müzik dünyasının en tanınan isimleri arasında yer alıyor.