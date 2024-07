Joshua Redman ve Grubu İstanbul Caz Festivali'nde Sahne Aldı

Güncel

ABD'li saksafoncu, Joshua Redman ve grubu, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali'nde müzikseverlerle buluştu.

Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen konserde, geleneksel ve yenilikçi tarzıyla bilinen caz vokalisti Gabrielle Cavassa da sahne aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçıya, piyanist Paul Cornish, basçı Philip Norris ve baterist Nazir Ebo da eşlik etti.

Punk, rock ve soul tarzında doğaçlamalar yapan Redman, 1991'de, Thelonious Monk Uluslararası Caz Saksafonu Yarışması'nda birinci oldu.

Redman, The Elastic Band ile çıkarttığı "Momentum" adlı albümüyle Grammy'ye aday gösterildi.

Jack de Johnette, Charlie Haden, Pat Metheny gibi isimlerle çalışan sanatçı, 2023'te çıkardığı "Where Are We" adlı son albümünde Cavassa ile çalışarak, ilk kez bir vokale albümünde yer verdi.

Joshua Redman kariyeri boyunca 11 kez Grammy'e aday gösterildi.